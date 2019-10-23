Оренбург, , 07:05 — REGNUM В пригороде Оренбурга, селе Краснохолм, работает оперативно-следственная группа полиции, которая проводит проверку по факту инцидента между подростками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

В ведомстве отметили, что решается вопрос о передаче материалов проверки в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения.

Силовики проверяют информацию о факте избиения подростками своего сверстника.

Группа учеников школы-интерната в возрасте 12−13 лет сильно избила мальчика и затолкала в деревянный деревенский туалет, в завершение опрокинув конструкцию на землю. При этом школьника оскорбляли и угрожали расправой, если он расскажет об инциденте взрослым, сообщает 1743.ru.

По данным информресурса, подростки посчитали, что мальчик «сдал» их. Ранее они проникли на территорию пекарни, за что сильно досталось от взрослых. Мать подростка утверждает, что ее сын никого не сдавал, а об избиении она узнала спустя три недели после инцидента, увидев видеоролик.

22 октября в селе работала комиссия по делам несовершеннолетним и защите их прав. В управлении образования Оренбурга отметили, что мальчик продолжает посещать школу и не пропустил ни одного занятия. Между тем, как сообщает 1743.ru, по словам матери, сын опасается, что его могут снова избить. Женщина переживает, что подростки могут оказаться безнаказанными, поскольку учатся в школе-интернате.