Благовещенск, , 06:38 — REGNUM Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции в городе Зея в Приамурье получил срок за взятку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Амурского управления СК России.

Читайте также: В колониях строгого режима нашли новые места для бывших силовиков

Как установило следствие, начальник Зейского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН принял от условно осужденного гражданина взятку в размере 80 тыс. рублей за предоставление последнему «льготных» условий периодичности вызова на проверку.

Суд приговорил бывшего сотрудника УФСИН к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 2 млн рублей, лишив подсудимого специального звания.

Как сообщало ИА REGNUM, для бывших силовиков, приговорённых к отбыванию наказания, в колониях строгого режима найдены новые места.