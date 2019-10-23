Туринск, Свердловская область, , 06:18 — REGNUM В свердловском Туринске без вести пропала девочка 2004 года рождения. Она ушла в школу и с тех пор её не видели, говорится в паблике Туринск LIVE в соцсетях.

Из дома девочка вышла 21 октября. Как пишет Е1.ru, её путь проходил через реку Туру. У воды след школьницы теряется.

Сейчас спасатели обследуют дно реки. Также девочку ищут добровольцы и полиция. Всех, кто что-то о не знает, просят сообщать по указанным в листовке контактам.

Отметим, это не первый случай, когда на Урале пропадают подростки. В основном их находят живыми спустя несколько дней.