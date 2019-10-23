Владимир, , 06:03 — REGNUM Возгорание произошло в гостиничном комплексе в селе Сенинские Дворики Владимирской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в районе 03:00 по московскому времени. Пожар возник в номере гостиничного комплекса в доме № 17 в селе Сенинские Дворики Ковровского района. Других подробностей происшествия не приводится. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 октября пожар произошел в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание к 00:46 23 октября. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

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