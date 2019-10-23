Вилючинск, Камчатский край, , 05:28 — REGNUM Уголовное дело о нападении на двух сотрудников дорожно-патрульной службы во время задержания возбуждено в отношении жителя Вилючинска Следственным управлением СК РФ по Камчатскому краю. Об этом 23 октября сообщается на сайте ведомства.

Как следует из сообщения, 26-летний подозреваемый был задержан сотрудниками ДПС за неадекватное поведение на проезжей части. После препровождения в полицейскую машину он укусил сотрудника за ухо. А после доставления в городскую больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный ударил в глаз другого сотрудника.

Задержанному инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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