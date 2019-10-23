Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, 23 октября 2019, 05:04 — REGNUM Прокуратура Ягоднинского района Магаданской области проверила пищеблок районной больницы и выявила ряд нарушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации пресс-службы надзорного ведомства, в ходе проверки обнаружено, что на складе хранились просроченные продукты, в буфете хирургического отделения готовые блюда хранились в эмалированной посуде, суточные пробы отсутствовали, в большинстве своём пациенты едят с треснутой посуда.
Прокурор внёс главному врачу представление — нарушения устранены. Возбуждены 2 административных дела, виновные лица заплатили штрафы — 6 тыс. и 20 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе прокуратура Тенькинского района Магаданской области обнаружила множественные нарушения в пищеблоке районной больницы.