Москва, , 02:11 — REGNUM Сотрудники МЧС РФ полностью ликвидировали пожар в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

Сообщается, что пожар был полностью потушен к 00:46 по московскому времени. Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября пожар разгорелся в металлическом ангаре на улице Алтуфьевской на северо-востоке Москвы. Огнем была охвачена территория площадью 400 квадратных метров, у ангара частично обрушилась кровля. В ликвидации возгорания принимали участие 22 человека личного состава и шесть единиц спецтехники. Ближе к 00:00 пожар был локализован.

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