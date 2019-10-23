Джакарта, , 01:23 — REGNUM Серия подземных толчков произошла в ночь на среду, 23 октября, в индонезийской провинции Папуа. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Первые подземные толчки магнитудой 5,4 и 5,1 произошли около 22:20 по московскому времени. Спустя два с половиной часа было зафиксировано ещё два толчка магнитудой 5,1.

Эпицентр землетрясений находился в 200 километрах от населённого пункта Мимика. Очаг залегал на глубине около 12 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях до настоящего времени не поступало.

Напомним, накануне землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Индийского океана у берегов индонезийского острова Суматра.

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