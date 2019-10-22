Богота, , 23:53 — REGNUM Группа заключённых совершила побег из-под стражи после ДТП с полицейским автобусом в Боготе, столице Колумбии. Об этом 22 октября сообщает газета El Tiempo.

По данным издания, инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 октября на севере столицы Колумбии. Заключённые, которых перевозили на полицейском автобусе из одного места заключения в другое, принялись раскачивать автобус.

После того, как в результате их совместных усилий автобус перевернулся, из-под стражи удалось сбежать 24 заключённым.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства произошедшего. Начаты мероприятия по розыску сбежавших.

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