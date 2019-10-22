Калининград, , 23:37 — REGNUM Обстоятельства гибели от ожогов кипятком задержанного в отделе полиции проверят следователи в Калининграде. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Калининградской области.

По данным следствия, 36-летний мужчина был задержан 19 октября в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в отделение полиции. Здесь он был помещён в камеру содержания административно-задержанных лиц за административное правонарушение.

Согласно предварительной информации, мужчина вёл себя агрессивно, вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею центрального отопления, получив обширный ожог тела кипятком. Задержанный был доставлен в медучреждение, где, несмотря на оказанную ему помощь, скончался.

Следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой производится осмотр места происшествия, изучение и изъятие необходимой документации, назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители намерены в деталях установить обстоятельства смерти задержанного.

Отмечается, что информация, размещённая рядом СМИ, о том, что погибшего приковывали наручниками к батарее центрального отопления, в ходе доследственной проверки не подтвердилась.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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