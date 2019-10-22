Симферополь, , 23:23 — REGNUM Два человека погибли, ещё пятеро пострадали в результате столкновения трёх автомобилей на трассе Симферополь — Джанкой в Крыму. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Крым.

Авария произошла вечером 22 октября в Красногвардейском районе Крыма возле села Полтавка. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Priora совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Газель» и ВАЗ-2102.

В результате ДТП погибли два пассажира Lada Priora, водитель Lada Priora, три пассажира «Газели» и пассажир ВАЗ-2102 получили травмы различной степени тяжести. Водитель Lada Priora был госпитализирован, остальным пострадавшим медицинская помощь оказана на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. На месте аварии обеспечено бесперебойное движение автотранспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Крыму с участием микроавтобуса, в результате которого погиб один человек, шестеро получили травмы.

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