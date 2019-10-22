Москва, , 22:38 — REGNUM Второе за день происшествие с трапом при подгонке его к самолёту произошло в московском международном аэропорту Шереметьево. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в 17:20 мск при подгоне самоходного трапа к самолету авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего рейсом из Баку в Шереметьево. В результате столкновения с самолётом было повреждено лакокрасочное покрытие в области задней левой двери самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подобном инциденте, который произошёл днём 22 октября с самолетом Boeing 787 авиакомпании Vietnam Airlines, который должен был вылететь из Москвы в Ханой. Из-за столкновения самолёта с трапом рейс был отменён, пассажиры будут отправлены в пункт назначения резервным бортом.

В обоих случаях никто не пострадал, обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов при техническом обслуживании воздушных судов.

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