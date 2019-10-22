Пермь, , 22:32 — REGNUM В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

Установлено, что девочка занималась в группе синхронного плавания. Никакими серьезными заболеваниями она не страдала. Точная причина смерти устанавливается.

Уточняется, что реанимационные мероприятия проводили работники бассейна и сотрудники скорой помощи. Однако спасти ребенка не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие назначило экспертизу для выяснения причин смерти.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском края отметила, что это не первый подобный случай в бассейне данного спорткомплекса. Омбудсмен напомнила, что совсем недавно закончился суд над тренером, у которого также утонула воспитанница и тоже синхронистка. Правда, там дело закончилось примирением сторон. С той трагедии уже прошло два года — девочка зацепилась купальником за что-то и тренер этого не заметил. При этом совершенно не понятно, что делают инструкторы, которые дежурят по периметру бассейна.