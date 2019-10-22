Йошкар-Ола, , 21:46 — REGNUM Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, слушания по делу которого продолжаются в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода, разразился очередным поэтическим опусом. Сочинение печально-безысходное, и, судя по всему, вдохновленное стихотворением Бориса Пастернака «Февраль. Достать чернил и плакать!».

«Я забыл уже про лето, за окном лишь грязь и слякоть,Полагаясь на приметы, остается только плакать,И дождей осенних шепот, и уныние, и скука,И пустых ненужных хлопот нескончаемая мука,И погода в нашем доме — смерть (смерч-неразборчиво) потоков государства,Власть покоится в истоме — настоящее коварство.И на фоне увяданья жизнь идет в чреде событий,Все придумано заранее, Вы меня за все простите».

Кроме того, скучающий то ли по власти, то ли просто по дому бывший «король республики» рассказал, что «болеет душой за Марий Эл» и что думает о своем сменщике — Александре Евстифееве, сообщает издание «7x7» в сообществе «Мариленд».

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«Болею душой за Марий Эл. Жаль, что кафедральный собор не достраивается внутри. И роспись мозаичную никто не делает. За это переживаю, конечно. Переживаю, что программа жилья для бюджетников приостановилась. За все переживаю. Если бы я остался, в Марий Эл в этом году был бы не миллион туристов, а 10 млн», — мечтает бывший глава республики.

Также он получил письмо от предпринимателя, который написал, что многие предприятия в республике закрываются, очень много сокращений, банкротств, красоты никакой не строится. Маркелов считает, что лозунг «Время жить в Марий Эл» нужно перефразировать и представлять в таком виде «Время уезжать из Марий Эл», поскольку «лучше точно не будет».

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Что касается нового главы республики Александра Евстифеева и его работы, Маркелов говорил уклончиво, вспоминая свои былые заслуги и стремления: якобы он хотел строить ФАПы, открывать больницы, новые дороги, школы, детские сады. А планов нового правительства бывший чиновник не знает, но у них «другие планы какие-то».

«Видимо, сейчас время разбрасывать камни и уклоняться от объятий, вот что я могу сказать. Это время может затянуться, все зависит от нашего всевышнего Отца-Создателя и от царя-батюшки», — несколько отвлекаясь от сути, завершил Маркелов свой тоскливый монолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

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Где находится в настоящее время Криваш, так и неизвестно, Маркелов и Кожанова продолжают сидеть в СИЗО. Оба жаловались на плохое обращение, на неудовлетворительные условия содержания, и оба заявляли об ухудшении состояния здоровья.

Уже в сентябре текущего года выяснилось, что Маркелов еще в 2012 году подписал распоряжение, в соответствии с которым 17 земельных участков общей площадью более 236 тыс. кв. метров были изъяты у национального парка «Марий Чодра» и включены в границы поселения Кичиер Волжского района. В последующем часть земельных участков, расположенных на берегу озера, была отчуждена в собственность юридических лиц.

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