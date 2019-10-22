Екатеринбург, , 20:53 — REGNUM В Екатеринбурге ребёнок получил травму во время игры на детской площадке одного из ресторанов. Об этом пишут местные СМИ.

Возраст мальчика не уточняется, но, судя по информации, которую привёл портал Е1.ru, он явно дошкольного возраста. Отец ребёнка сообщил, что в ходе игры его сын получил рассечение под глазом. Пр ближайшем рассмотрении площадки оказалось, что там торчат болты.

Один из посетителей ресторана обработал рану, а в травмпункте её зашили. Травма оказалась в сантиметре от глаза. По словам отца мальчика, в заведении ему предложили не оплачивать счёт, а также пообещали компенсацию в 10 тыс. рублей. Однако такая сумма не устроила мужчину. Он оплатил счёт и намерен требовать с ресторана 100 тыс. рублей.

В самом ресторане факт ЧП подтвердили, но заявили, что болты ни при чём — ребёнок играл с другим мальчиком в мяч и неудачно упал. Сотрудники заведения предложили доставить ребёнка и его родителей в травмпункт и оплатить медицинские расходы, но они отказались.

Представители ресторана считают предложенную компенсацию справедливой. Также они отмечают, что сотрудница детской комнаты будет наказана.