Тверь, , 20:25 — REGNUM Глава компании, помогающей иностранным студентам получить высшее образование в России, подал заявление в УФСБ РФ по Тверской области, в СУ Следственного комитета РФ по Тверской области, в прокуратуру Тверской области, обвинив избранного около года назад ректора Тверского государственного медицинского университета Лесю Чичановскую и её супруга — предпринимателя Александра Самухина в организованном вымогательстве денег за право продолжать деятельность по набору иностранных граждан для обучения в университете.

Как следует из заявления, копия имеется в распоряжении редакции, после избрания на должность ректора Тверского государственного медицинского университета в 2018 году Чичановской, которая приступила к своим обязанностям 1 февраля 2019 года, к ООО «Центр международного образования» (ЦМО) стали выдвигаться необоснованные, как считает глава компании, претензии со стороны руководства образовательной организации.

Ректор Чичановская уполномочила вести переговоры с ЦМО, касающиеся нового набора иностранных студентов в 2019 году, своего мужа Александра Самухина, являющегося также известным в Твери предпринимателем и председателем общественного совета Следственного комитета по Тверской области. Александр Самухин, как отмечается в заявлении, пытался вымогать взятку у руководства компании. После отказа представителей ЦМО набор иностранных студентов для компании в университет снизили со 110 до 44 человек.

«19 сентября 2019 года секретарь приемной комиссии Вадим Микин сообщил мне, что для нашей фирмы набора абитуриентов в этом году вообще не будет, сославшись на прямое указание ректора Чичановской Л.В. И тут же 19 сентября она написала письмо некой Аксеновой, где Чичановская сама обращается с просьбой направить на обучение в вуз дополнительных 30 студентов. В результате в текущем году в университет не поступило ни одного гражданина Индии. В связи с этим фирма понесла огромные убытки (реклама, закупка авиабилетов, заключение договоров в Индии с родителями студентов) в сумме порядка 320 миллионов рублей», — утверждает в заявлении в Следственное управление предприниматель.

Ранее ректор ТГМУ Леся Чичановская в интервью информационному порталу Tverigrad.ru обвинила индийских студентов в «низком уровне подготовки», сравнив их с абитуриентами из других стран. «После тщательного анализа мы пришли к выводу, что прием иностранных студентов у нас в последние годы осуществлялся, мягко говоря, неправильно. Судите сами, стоимость обучения российского студента и иностранного была абсолютно одинаковой: 148 000 рублей для первокурсника. При этом ресурсов на иностранцев вуз тратил в несколько раз больше, включая визовую поддержку, обучение русскому языку, обеспечение общежитием и так далее. К тому же большую часть зарубежных студентов поставляла рекрутерская фирма, которая постоянно задерживала плату за их обучение. Эти иностранцы отличались достаточно низким уровнем подготовки», — заявила ректор в интервью.