Иваново, , 20:09 — REGNUM Депутат Савинского муниципального района Ивановской области Николай Жаров убит и закопан в лесу под Москвой из-за миллиона рублей.

Как сообщает Ivanovonews, «убийцы знали, что предприниматель едет в Москву, чтобы занять там миллион рублей, и отправились вместе с ним на машине в столицу. А на обратном пути сделали остановку, где и произошло убийство».

Один из подозреваемых задержан, при обыске у него дома найдена часть похищенных денег, во время следственного эксперимента он показал место убийства в лесополосе в Московской области.

Второй подозреваемый — сотрудник Шуйского отдела ДПС Иван Белов находится в розыске. Полиция обещает вознаграждение за информацию о его местонахождении.

Ряд СМИ упоминает, что подозреваемые были деловыми партнерами Жарова, а сам убитый ранее был связан с криминальным миром.

Отметим, что в анкете Жарова, опубликованной на сайте ЦИК Ивановской области, данных о наличии или отсутствии судимостей нет.