Челябинск, , 19:39 — REGNUM В Челябинске возле перекрёстка улиц Северный Луч и Хлебозаводская столкнулись грузовик и полная пассажиров маршрутка. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ.

Издание 74.ru сообщает, что микроавтобус 19-го маршрута ехал в Металлургический район областного центра. Но произошло столкновение с фургоном.

В результате ДТП пострадали несколько человек.

Отметим, аварии с маршрутками в Челябинске не редкость. 23 сентября на территории города столкнулись два микроавтобуса. Травмы получили порядка десяти человек.