Таллин, 22 октября 2019, 19:38 — REGNUM В результате международной спецоперации правоохранительных органов из нескольких стран, в Эстонии пресечена нелегальная деятельность крупной преступной группировки, сообщает сегодня, 22 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.
С уликами задержаны несколько граждан Эстонии. Изъят 1 кг чистого кокаина. Один из подозреваемых задержан в Германии, в аэропорту Франкфурта. Наркоторговцы создали сложную цепочку, в которой все роли были чётко проработаны — от курьерской доставки наркотиков в Эстонию, до сбыта на местном теневом рынке. Правоохранительные органы отследили все звенья, позволяя курьерам провозить наркотики в страну не задерживая их для выявления всей преступной сети.