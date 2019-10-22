Шадринск, Курганская область, , 19:42 — REGNUM В Курганской области некие сотрудники Шадринского туберкулёзного диспансера пожаловались на холод в здании медучреждения и палатах. Глава города Виктор Ермишкин выехал 22 октября на место. Информация не подтвердилась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Шадринска.

«Приехал, пообщался с коллективом, обошёл корпуса. Везде +23 °C. Тубдиспансер работает в обычном режиме», — констатировал Виктор Ермишкин.

Отмечается, что в ГКУ «Шадринский областной туберкулезный диспансер» недавно перевели пациентов из Чернавского тубдиспансера, где не прекращаются скандалы из-за остановки работы по причине капитального ремонта здания медучреждения.

«Сегодня появилась информация, что и в шадринском диспансере «сотрудники замерзают». Анонимные жалобы не нашли подтверждения», — сообщает пресс-служба горадминистрации Шадринска.