Шадринск, Курганская область, 22 октября 2019, 19:42 — REGNUM В Курганской области некие сотрудники Шадринского туберкулёзного диспансера пожаловались на холод в здании медучреждения и палатах. Глава города Виктор Ермишкин выехал 22 октября на место. Информация не подтвердилась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Шадринска.
Отмечается, что в ГКУ «Шадринский областной туберкулезный диспансер» недавно перевели пациентов из Чернавского тубдиспансера, где не прекращаются скандалы из-за остановки работы по причине капитального ремонта здания медучреждения.