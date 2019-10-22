Чебоксары, , 19:35 — REGNUM Суд Чебоксар отменил условное наказание в отношении сына главы администрации города Алексея Ладыкова. Новым приговором Олегу Ладыкову назначено наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Однако, 7 ноября Верховный суд Чувашии рассмотрит апелляционную жалобу на это решение.

По словам представителя суда, Ладыков в течение года более двух раз допустил нарушение порядка отбытия наказания, за что условный срок и был заменен на наказание, связанное с лишением свободы, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

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Как сообщало ИА REGNUM, молодой человек неоднократно попадал в поле зрения местных СМИ и даже правоохранительных органов. В 2016 году, в 17-летнем возрасте, он стал участником аварии, но тогда никто не пострадал и после публичных извинений интерес общественности к делу упал. Уже в 2019 году в мае калининский районный суд Чебоксар назначил ему один год четыре месяца условного лишения свободы за нападение на полицейского и побои.

С этого момента также расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Авария произошла 22 июля на федеральной трассе возле деревни Калмыково в Моргаушском районе: водитель на «Ауди» въехал в металлическое ограждение, столкнулся с УАЗ-3909, в результате удара обе машины вылетели в кювет. В больницу с ранениями были доставлены водитель и пассажир УАЗа, водитель иномарки скрылся. 26 июля в Чебоксарах решением суда был взят под арест 20-летний сын сити-менеджера, который может быть причастен к резонансному ДТП. С конца мая подозреваемый находится в СИЗО.

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Говоря о ДТП, сам глава администрации Чебоксар — отец нарушителя — отмечал, что «не может быть никаких оснований для оправдания виновных». По его словам, причина произошедшей аварии — «в преступной экстремальности и патологической безответственности».

«Не скрою, бывают моменты, когда возникает желание поступить как Тарас Бульба, но в итоге остается только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — цитируя сразу двух классиков, откровенно комментировал произошедшее Алексей Ладыков.