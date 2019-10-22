Ростов-на-Дону, , 19:18 — REGNUM Стали известны некоторые подробности перестрелки в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.

Перестрелка произошла сегодня, 22 октября, на хуторе Чернозубовка. Перестрелка произошла между членами чеченской семьи Бациевых и грузинской семьей Дакишвили.

Конфликт между семьями был долговременным. Они не могли поделить участки для выпаса скота. Семьи долгое время судились, и один из исков выиграла семья Бациевых — суд постановил взыскать в ее пользу с семьи Дакишвили 1,5 млн рублей.

Сегодня мужчины двух семей собирались встретится, чтобы устроить разборку. Вместо разговора началась перестрелка. По предварительным данным, конфликтующие стороны использовали травматическое оружие и охотничьи ружья.

В итоге погибли пять человек — трое из семьи Дакишвили, один из семьи Бациевых, еще одного погибшего пока не опознали. Ранение получили два человека. Участники перестрелки скрылись с места преступления на четырех машинах.

На место был выслан вертолет с сотрудниками ОМОНа и представителями руководства Ростовской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Скрывшихся участников перестрелки ищут.