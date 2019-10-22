Сринагар, Индия, , 19:21 — REGNUM Трое террористов были уничтожены силами безопасности Индии на союзной территории Джамму и Кашмир на севере страны. Об этом 22 октября сообщает агентство ANI.

Перестрелка между силами безопасности и боевиками произошла возле города Авантипора. В результате боевых действий силовики ликвидировали троих террористов и изъяли оружие и боеприпасы.

Район столкновения в настоящее время оцеплен, антитеррористическая операция продолжается. Личности ликвидированных террористов устанавливаются.

Напомним, Джамму и Кашмир является предметом территориального спора между Индией и Пакистаном. В настоящее время в регионе нет государственной границы, его пакистанскую и индийскую части разделяет линия контроля. В индийской части действуют террористические группировки, поддерживающие отделение территории от Индии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестрелке между индийскими военными и террористами на союзной территории Джамму и Кашмир, которая произошла после гибели индийского военного в результате атаки боевиков.

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