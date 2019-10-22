Новокуйбышевск, Самарская область, , 19:10 — REGNUM Прокуратура Самарской области проводит проверку по факту смерти 15-летнего подростка в школе №6 Новокуйбышевска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.

«Скорая приехала через пять минут после вызова, но спасти мальчика не удалось», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в областной детской клинической больнице Рязани спасли девушку, проглотившую вилку. Достать инородный предмет можно было только с помощью хирургической операции. По словам пациентки, вилку она проглотила случайно, но как именно, не уточнила.