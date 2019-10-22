Челябинск, , 19:09 — REGNUM В Челябинске Следственный комитет проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии на тепломагистрали. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

В период проверки следователи намерены установить обстоятельства ЧП. Также предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц организаций ЖКХ и органов местного самоуправления, которые должны обеспечивать бесперебойное теплоснабжение и обеспечение населения горячей водой.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунальная авария произошла ночью. Из-за резко выросшего давления в трубах прорвало магистраль диаметром 700 мм. Квартиры нескольких горожан оказались залиты водой, имущество повреждено. Без отопления остались более 20 тыс. человек, которые проживают в более 300 домах. Также без тепла и горячей воды оказались 17 соцобъектов.

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