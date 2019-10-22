Уфа, , 18:59 — REGNUM Студенты Башкирского колледжа архитектуры рассказали, что именно они ели в день отравления, а также представили видеозапись инцидента в столовой колледжа. По их словам, отравились не только те семь человек, которых госпитализировали, как минимум еще четверо после обеда почувствовали себя плохо.

Все отравившиеся учатся в одной группе, возраст пострадавших юношей и девушек от 15 до 20 лет. По словам одного из заболевших, во время обеда некоторые взяли макароны, ряд студентов — котлету, но каждый из отравившихся ел еще и пиццу с колбасой, причем в одном куске был обнаружен кусок проволоки, сообщает портал Ufa 1. Плохо стало уже на следующей паре — всех начало тошнить, вторую пару студенты не высидели, была вызвана скорая, и основную часть заболевших госпитализировали.

При этом студенты записали на видео предшествующий отравлению инцидент, поскольку их обвиняли в провокации. Видно, что студенты стояли в очереди, а сотрудница столовой совершенно явно назвала их «стадом баранов».

Пострадавшие отметили, что сотрудники колледжа просили не называть место отравления, а указать на какую-либо пекарню или кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Уфе с признаками пищевого отравления в инфекционную больницу № 4 доставили семерых студентов Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Медики оценивали состояние пострадавших как средней степени тяжести.

По данному факту проводят проверки региональное управление Роспотребнадзора и следственное управление СКР.