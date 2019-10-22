Челябинск, , 18:58 — REGNUM Собственники залитых в Челябинске кипятком квартир вправе рассчитывать на компенсации. Им нужно обратиться в страховую компанию «Ингосстрах», говорится в официальном сообщении Урало-Сибирской теплоэнергетической компании — Челябинск.

Ответственность компании УСТЭК-Челябинск перед конечными потребителями тепловой энергии застрахована. С собой кроме паспорта страховщикам нужно принести опись повреждённого имущества, справку о том. что оно было повреждено из-за аварии и другие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 02:42 по местному времени на тепломагистрали диаметром 700 мм. произошёл прорыв. Без отопления и горячей воды остались 20 тыс. человек.

Под отключение попали 17 соцобъектов и более 300 жилых домов, в том числе многоквартирных. Несколько десятков квартир оказались залиты кипятком.

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