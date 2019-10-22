Челябинск, , 18:33 — REGNUM В Челябинске прорыв тепломагистрали привёл к протечкам в квартирах. Кипятком залило десятки квартир, пишут местные СМИ.

По данным издания «Южноуральская панорама», собственники 34 квартир уже обратились в управляющие компании с жалобами на то, что их квартиры подтопило. Имущество оказалось испорчено.

Сейчас представители управляющих компаний составляют дефектные ведомости. Жильцы могут рассчитывать на компенсацию ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм произошла ночью. Без отопления и горячей воды остались более 300 жилых домов и 17 соцучреждений.

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