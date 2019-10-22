Архангельск, 22 октября 2019, 18:22 — REGNUM Депутат Архангельского горсовета Петр Ватутин стал фигурантом уголовного дела — народного избранника подозревают в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в региональном СУ СКР.
По версии следствия, депутат брал в займы крупные сумм денег, прикрываясь залоговым имуществом, от которого впоследствии избавлялся. Таким образом, Ватутин преступным путем мог получить порядка 32 млн рублей.
Добавим, что Петр Ватутин является руководителем думской фракции «Справедливая Россия».