Сринагар, Индия, , 18:23 — REGNUM Военнослужащий Вооруженных сил Индии погиб в результате перестрелки с террористами у линии контроля в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом 22 октября сообщает агентство ANI.

По предварительной информации, военнослужащий был атакован боевиками в округе Наушера и скончался от полученных ранений. В настоящее время территория, где было совершено нападение, оцеплена силами безопасности Индии, бой с террористами продолжается.

Напомним, 20 октября сухопутные войска Индии нанесли артиллерийский удар по позициям боевиков в пакистанской части Кашмира. Были разрушены три базы террористов и ликвидированы более десяти террористов и пакистанских солдат.

На территории Кашмира постоянно происходят столкновения между приграничными силами Индии и Пакистана, так как он является объектом территориального спора между Нью-Дели и Исламабадом. Серьёзное обострение ситуации в регионе произошло после объявления властями Индии решения об упразднении особого статуса штата Джамму и Кашмир, чтобы создать здесь две союзные территории. Это было сделано для ускорения интеграции региона в государственную систему Индии. Пакистан резко осудил данное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обеспокоенности, которую выразили США по поводу ситуации с правами человека в индийском штате Кашмир.

Читайте ранее в этом сюжете: В США обеспокоились правами человека в индийском Кашмире