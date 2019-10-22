Норильск, Красноярский край, , 18:09 — REGNUM Сотрудники рудника «Таймырский», принадлежащего компании «Норильский никель», где сегодня нашли трех мертвых горняков, пожаловались на систематические нарушения техники безопасностипри работе. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на бывшего рабочего этого рудника.

Руководство рудника систематически пренебрегает безопасностью при проведении подземнвх работ ради увеличения выработки.

По словам бывшего рабочего, если на руднике «Таймыроский» работать по правилам безопасности, то добыча там вообще остановится.

При этом руководство компании при любом ЧП пытается выставить виновными рабочих."Там людей за людей не считают. Если там работать по правилам безопасности, то добыча остановится. Виноватыми рабочих оставят 100%. Нарушения — это там норма. Но виноватыми оставят людей, мол единые правила безопасности при взрывных работах не соблюдали», — сказал бывший сотрудник рудника.