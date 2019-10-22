Ростов-на-Дону, , 18:05 — REGNUM Пять человек убиты, ещё двое ранены в результате перестрелки в Ростовской области днём 22 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

Перестрелка произошла на территории животноводческой точки в х. Чернозубовка Орловского района. По предварительным данным, в результате конфликта между местными жителями началась перестрелка, пятеро ее участников скончались, двое госпитализированы с ранениями.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению», — сообщили в СК.