Ростов-на-Дону, 22 октября 2019, 18:05 — REGNUM Пять человек убиты, ещё двое ранены в результате перестрелки в Ростовской области днём 22 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.
Перестрелка произошла на территории животноводческой точки в х. Чернозубовка Орловского района. По предварительным данным, в результате конфликта между местными жителями началась перестрелка, пятеро ее участников скончались, двое госпитализированы с ранениями.
По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.