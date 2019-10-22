Мадрид, , 18:10 — REGNUM Расследование предполагаемого убийства гражданки России начала Национальная полиция Испании в городе Дения в автономном сообществе Валенсия. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба полиции.

Сообщается, что с заявлением в полицию обратилась соседка женщины, она пожаловалась на громкие крики. Полиция, прибыв на место происшествия, обнаружила тело женщины без признаков жизни.

Одним из подозреваемых в совершении преступления является бывший возлюбленный женщины, тоже гражданин России. Уточняется, что у погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.

При этом посольство России в Мадриде сообщило, что официальной информации по поводу убийства гражданки РФ не поступало. В настоящее время детали произошедшего выясняет генеральное консульство РФ в Барселоне.

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