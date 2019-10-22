Норильск, Красноярский край, , 17:44 — REGNUM С 20:00 по местному времени (16:00 по московскому времени) рудник «Таймырский», принадлежащий компании «Норильский никель», где сегодня были найдены тела троих горняков, работает в штатном режиме. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Ранее стало известно, что в руднике «Таймырский» на горизонте — 1345 метров были найдены тела троих горняков. На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия, ведётся расследование.

Причина смерти горняков пока не сообщается. В «Норникеле» утверждают, что обвала породы в руднике не происходило.