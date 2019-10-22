Рига, , 17:00 — REGNUM В Латвии за девять месяцев 2019 года значительно сократилось количество автомобильных краж. Если за этот же период 2018 года в стране были украдены 595 автомобилей, то в этом году — 383 кражи, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM.

Самой популярной маркой среди автоугонщиков остаётся BMW, далее следует Volkswagen, на третьей позиции Audi. Как отмечает газета Latvijas Avīze, угнанные в Латвии автомобили доставляют чаще всего на Ближний Восток, где их можно легализовать. Запчасти чаще идут на Запад, а в соседней с Латвией Литвой из нескольких автомобилей местные умельцы делают одну, которую потом выдают за цельную и не участвовавшую в ДТП или собранную из ворованных деталей.

В 2018 году всего в Латвии было угнано 635 автомобилей, а в 2017 году — 703 автомобилей.