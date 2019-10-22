Норильск, Красноярский край, , 17:00 — REGNUM После ЧП на руднике «Норникеля» в сети появилась версия, что причиной гибели троих работников стал неизвестный газ.

Сообщаются должности погибших: заместитель главного механика рудника, старший специалист проектного офиса и горный мастер.

Сначала в заброшенную выработку на глубине 1300 метров отправились заместитель главного механика и специалист проектного офиса. Они хотели оценить возможность её дальнейшей разработки, но через некоторое время перестали выходить на связь. Отправившийся их искать горный мастер тоже пропал.

Как передаёт Telegram-канал «112», троих мужчин обнаружили мёртвыми в тупике выработки. Уточняется, что все трое были хорошо экипированы, но просто не успели воспользоваться средствами спасения, так как все произошло очень быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели троих человек на руднике проверку проводит СК. По информации Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии, вечером 22 октября на руднике «Таймырский» «Норникеля» проводились горные работы на глубине 1,345 метра. Погибли трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет. Причина гибели устанавливается.

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