Курагинский р-н, , 16:58 — REGNUM Пострадавшим во время происшествия с дамбой в Красноярском крае выданы новые документы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

семь граждан получили новые паспорта в краевой больнице Красноярска, где они проходят лечение. Всего же после трагедии заявления об утере документов написали 39 человек, из которых 38 уже выдали их.

«Помимо этого сотрудниками ГИБДД принято 12 заявлений об утрате водительских удостоверений и регистрационных документов на транспортные средства. В течение суток госавтоинспекторами изготовлены документы, которые в настоящее время выданы заявителям», — добавили в МВД.

Ещё два человека получили новые регистрационные документы на автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате трагедии число погибших выросло до 17 человек. Были найдены тела двоих человек, ранее считавшихся пропавшими без вести. В настоящее время неизвестна судьба ещё трёх человек.

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