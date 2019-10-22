Рига, , 16:58 — REGNUM В новой партии польской курятины, заказанной компанией Baltic Restaurants Latvia, латвийские ветеринары обнаружили сальмонеллу, сообщает сегодня, 22 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM. Производитель мяса — польская компания CEDROB S.A., которая, по утверждению продовольственно-ветеринарной службы Латвии, является одним из крупнейших поставщиков курятины в Евросоюзе.

«Это говорит о том, что на конкретном предприятии серьезные проблемы с контролем сальмонеллы в организме животных, поскольку предприятие имеет свои фермы — это один из крупнейших поставщиков птичьего мяса на европейском рынке», — заявил директор департамента надзора за продовольствием латвийской службы Эрнест Завадскис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии в сентябре зафиксировано массовое отравление детей в детсадах Сигулды. В октябре порядка 50 человек отравились в рижском ТЦ Stockmann. Во всех случаях — из-за польской курятины, из которой пищу готовила компания Baltic Restaurants Latvia.