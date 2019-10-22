Красноярск, , 16:54 — REGNUM Стали известный некоторые подробности гибели рабочих в руднике «Таймырский» в Красноярском крае. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным спасателей, тела троих горняков в руднике без признаков жизни обнаружили их коллеги на отметке 1345. Обрушений породы не было.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины смерти шахтеров. На месте происшествия работает аварийно-спасательная служба рудника.

Силы МЧС привлечены не будут.

Компания «Норильский никель», которой принадлежит рудник, проводит внутреннее расследование.