Москва, , 16:49 — REGNUM Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса, который въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре в Москве в 2017 году. Решение было принято сегодня, 22 октября.

Напомним, что в 2017 году автобус городского общественного транспорта Москвы, за рулем которого находился Виктор Тихонов, въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Тогда погибли четыре человека, ещё 15 пострадали.

Сам водитель утверждал, что у автобуса отказали тормоза. Он якобы снял автобус с ручного тормоза, после чего многотонная машина начала движение и остановить её он уже не смог.

Проведенная в ходе судебного разбирательства экспертиза показала, что автобус был исправен. Тихонов получил четыре года тюрьмы.

Однако ряд аналитиков заявил, что экспертиза проводилась с нарушениями регламента. Теперь дело было отправлено на пересмотр. Прежний приговор Тихонову отменен, вскоре он выйдет на свободу.