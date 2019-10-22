Чебоксары, , 16:45 — REGNUM В Чувашии завершено расследование по факту гибели рабочего от поражения электрическим током. Обвинение предъявлено главному энергетики частной компании, который признал свою вину в нарушении правил безопасности, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев. Кроме того, в Канаше вынесен приговор по делу о получении тяжких травм при работах на железной дороге, перед судом предстал мастер дорожного участка.

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего главного энергетика коммерческой организации, которого обвинили в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). По данным правоохранителей, 16 июля 2019 года обвиняемый не обеспечил безопасность работ по установке трансформатора в распределительном пункте в новоюжном районе Чебоксары — в результате работник из-за короткого замыкания получил электротравму и скончался на месте происшествия.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Дело направлено в Калининский районный суд Чебоксары.

Кроме того, вынесен приговор о травматизме на железной дороге. Перед судом предстал мастер дорожного участка сборки рельсошпальной решётки производственной базы № 1 в Канаше. Приволжском следственным управлением на транспорте СКР и судом установлено, что 21 мая 2018 года мастер дал указание монтёру одному заняться креплением крана для последующей погрузки специального оборудования. По данным следствия, работа проводилась на высоте, не было лестницы для безопасного спуска, соблюдение технологического процесса мастером проконтролировано не было. В результате монтёр получил удар кабиной одного из кранов и сорвался с высоты 2,8 метра, получив ряд тяжких повреждений.

Действия подсудимого были квалифицированы по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Суд признал его виновным, назначив штраф.

Руководству железнодорожной организации направлено представление, где в том числе указано на необходимость усиление контроля за работой подчиненных. По результатам рассмотрения представления обвиняемый снят с занимаемой должности.