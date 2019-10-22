Заводоуковск, Тюменская область, , 16:44 — REGNUM В Тюменской области на 500 тыс. рублей оштрафована организация, от имени которой заместительнице главы Заводоуковского городского округа была передана взятка в размере 330 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что руководитель фирмы дополнительного профессионального образования «Сибирский учебный центр СПАС» в апреле 2019 года через посредников передала замглавы городского округа взятку в размере 330 тыс. рублей. Женщина таким образом хотела заключить договор на оказание фирмой услуг по повышению квалификации местных сотрудников образовательных учреждений.

В отношении организации, которую представлял взяткодатель, было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Суд подверг фирму штрафу в размере 500 тыс. рублей.

В отношении чиновницы уголовное дело рассматривается в Заводоуковском районном суде. Она обвиняется в получении взяток на сумму около 2,4 млн рублей.