Мурманск, , 16:33 — REGNUM Рыболовецкое судно «Полярис», находившееся на промысшле в Баренцевом море, подало сигнал бедствия — судно потеряло управление из-за намотавшегося на винт трала, сообщает TV21.

Днем аварийное судно было взято на буксир спасательным судном «Мурманрыба». ожидается, что транспортировка судна в Мурманск займет 20 часов. Однако его прибытию может помещать погода — синоптики сообщают, что ожидается ветер в районе следования судна может усилиться до 20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня у норвежских берегов едва не развернулась операция по спасению российского ледокола — с судна поступил сигнал о бедствии из-за остановки двигателя. Норвежцы направили к ледоколу вертолет, но он не пригодился — двигатель в конечном итоге удалось завести.