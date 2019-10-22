Красноярский край, , 16:31 — REGNUM В связи с происшествием на руднике будет проводиться внутреннее расследование. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в пресс-службе «Норникеля».

По данным пресс-службы компании, 22 октября в 16:30 на горизонте — 1445 метров рудника «Таймырский» троих работников обнаружили без признаков жизни.

На месте ЧП работает военизированная горноспасательная часть. Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

Также «Норникель» сообщает о «нескольких пострадавших», и, по предварительным данным, троих погибших.

Подробности: «ЧП на руднике «Норникеля» — трансляция».