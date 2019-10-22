Норильск, Красноярский край, , 16:19 — REGNUM В результате чрезвычайного происшествия на руднике «Таймырский» в Красноярском крае, который принадлежит ГМК «Норильский никель», погибли по меньшей мере три человека. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Авария на руднике произошла сегодня днем. Что именно произошло, пока не сообщается. В компании подчеркнули, что рудник продолжает свою работу. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Также компания начала внутреннее расследование причин аварии.

Стоит отметить, что в Красноярском крае совсем недавно, 19 октября, произошла другая авария в добывающей отрасли: на реке Сейба произошёл прорыв технологической дамбы, возведённой золотодобывающей артелью. Погибли по меньшей мере 15 человек.