Киев, , 16:05 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в киевском аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономики Украины, сообщили 22 октября в пресс-службе СБУ.

Экс-чиновника подозревают в заключении заведомо убыточного контракта на поставку линии по изготовлению артснарядов для ВСУ. В результате из бюджета была украдена сумма в размере $8,2 млн.

По данным украинских СМИ, задержанный — бывший заместитель министра экономики Украины Юрий Бровченко. Его обвиняют в государственной измене.

Как сообщало информационное агентство «Украинские новости», ранее в СБУ рассказали, что в данном деле фигурируют два украинских чиновника и гражданин США.

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