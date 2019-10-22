Волгоград, , 15:59 — REGNUM Двух военнослужащих задержала полиция на Аллее Героев в центре Волгограда — мужчины щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь. Молодые люди проходят службу по контракту в посёлке Гумрак.

Военнослужащих задержали вечером 21 октября. Они присели рядом со звездой погреться и погрызть семечки. Молодые люди являются уроженцами Дагестана, сообщает информационное агентство «Высота 102».

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, для правовой оценки произошедшего материалы по инциденту направили в военную прокуратуру.