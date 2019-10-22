Ижевск, , 15:50 — REGNUM В Удмуртии вынесли приговор в отношении жителя республики по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 122 УК РФ («Заведомое поставление другого в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Установлено, что в январе 2019 года сотрудник полиции попробовал остановить пьяного хулигана в общественном месте, тот же, зная о своем ВИЧ-статусе, укусил полицейского в кисть правой руки.

В рамках расследования проведены судебно-медицинская, психиатрическая судебная экспертиза, а также допрос свидетелей.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, за активное сопротивление полицейским и укус одного из стражей правопорядка был осужден житель Рязани в сентябре 2019 года. сотрудники ДПС на автодороге посёлка Божатково города Рязани остановили автомобиль. Полицейские хотели проверить документы, но мужчина попытался скрыться. Машину удалось остановить. В тот момент, когда водителя вытаскивали из автомобиля, он ударил двух инспекторов и укусил одного из них. В ходе следствия и судебного заседания мужчина себя виновным не признал. Суд приговорил нарушителя к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.