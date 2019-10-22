Абакан, , 15:48 — REGNUM Заседание правительства Хакасии 22 октября началось с минуты молчания по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Уточняется, что среди погибших в Красноярском крае есть и жители Хакасии. В связи с этим глава республики Валентин Коновалов поручил своему заместителю Татьяне Курбатовой проработать с минтруда меры по оказанию помощи родным погибших.

Заместителю главы республики Юрию Курлаеву и министру природных ресурсов и экологии Сергею Арехову поручено заняться вопросами проверки гидротехнических сооружений, золотодобывающих предприятий и угольных разрезов в регионе.

Коновалов подчеркнул, что необходимо проверить соблюдение требований безопасности на предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в результате прорыва дамбы на золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края погибли 17 человек, пострадали 44 человека. Пропавшими без вести на данный момент считаются три человека.

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22 октября в Ширинском районе Хакасии прошли похороны троих погибших при прорыве дамбы. 23 октября в Шире пройдет прощание с ещё одним погибшим из Хакасии.

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