Ярославль, , 15:46 — REGNUM В Ярославле Дзержинский районный суд вынес приговор 54-летнему мужчине, убившему собственную жену. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Молоток судьи Pixabay.com

В феврале 2019 года жена мужчины пришла домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее она обещала супругу закодироваться и не употреблять алкоголь. На этой почве возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей побои руками и неустановленным предметом. От полученных травм женщина скончалась.

Мужчина признался в преступлении, его осудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека». Судья назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако исполнение приговора отсрочено.

«При назначении наказания учтены положительные характеристики обвиняемого, а также то, что на его иждивении находится малолетняя дочь, которая в соответствии с заключением экспертов сильно привязана к отцу. При указанных обстоятельствах, суд на основании ст. 82 УК РФ назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Если будет установлено, что мужчина плохо исполняет родительские обязанности, отсрочка приговора будет отменена и он отправится в колонию.